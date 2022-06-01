Uzņēmumu katalogs
Finder algas svārstās no $79,668 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $177,678 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Finder. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/3/2025

$160K

Produkta dizainers
$79.7K
Produkta vadītājs
$120K
Programmatūras inženieris
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Programmatūras inženierijas vadītājs
$178K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Finder, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $177,678. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Finder, ir $120,827.

