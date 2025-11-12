Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Providence-New Bedford Area Fidelity Investments svārstās no $84.8K year L3 līmenim līdz $160K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Providence-New Bedford Area pakete kopā ir $92K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fidelity Investments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
$84.8K
$81.8K
$250
$2.7K
L4
$102K
$92.7K
$3.4K
$5.5K
L5
$160K
$135K
$5K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Fidelity Investments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)