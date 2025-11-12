Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Fidelity Investments svārstās no ₹1.34M year L3 līmenim līdz ₹2.64M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹1.7M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fidelity Investments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Fidelity Investments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)