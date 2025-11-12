Datu inženieris atlīdzība in Raleigh-Durham Area Fidelity Investments svārstās no $88.9K year L3 līmenim līdz $139K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Raleigh-Durham Area pakete kopā ir $142K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fidelity Investments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
$88.9K
$81K
$0
$7.9K
L4
$139K
$123K
$7.3K
$9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Fidelity Investments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)