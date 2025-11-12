Uzņēmumu katalogs
Fidelity Investments
Fidelity Investments Datu inženieris Algas Raleigh-Durham Area

Datu inženieris atlīdzība in Raleigh-Durham Area Fidelity Investments svārstās no $88.9K year L3 līmenim līdz $139K year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Raleigh-Durham Area pakete kopā ir $142K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fidelity Investments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
$88.9K
$81K
$0
$7.9K
L4
Software Engineer
$139K
$123K
$7.3K
$9K
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Fidelity Investments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu inženieris pozīcijai Fidelity Investments in Raleigh-Durham Area, ir gada kopējā atlīdzība $199,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fidelity Investments Datu inženieris pozīcijai in Raleigh-Durham Area, ir $113,275.

