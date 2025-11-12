Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Chennai Metropolitan Area Fidelity Investments svārstās no ₹1.24M year L4 līmenim līdz ₹2.33M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Chennai Metropolitan Area pakete kopā ir ₹1.24M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fidelity Investments kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Fidelity Investments uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)