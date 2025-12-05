Uzņēmumu katalogs
Ferrovial
Ferrovial Civilinženieris Algas

Vidējā Civilinženieris kopējā atlīdzība in Spain Ferrovial svārstās no €27.1K līdz €39.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ferrovial kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$35.5K - $41.2K
Spain
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Civilinženieris pozīcijai Ferrovial in Spain, ir gada kopējā atlīdzība €39,348. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ferrovial Civilinženieris pozīcijai in Spain, ir €27,113.

Citi resursi

