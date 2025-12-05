Uzņēmumu katalogs
Federated Hermes
Federated Hermes Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Vidējā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) kopējā atlīdzība Federated Hermes svārstās no €52.5K līdz €76.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Federated Hermes kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$68.8K - $80K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$60.7K$68.8K$80K$88.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai Federated Hermes, ir gada kopējā atlīdzība €76,204. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Federated Hermes Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir €52,510.

