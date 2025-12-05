Uzņēmumu katalogs
Federal Reserve Bank of Boston
Federal Reserve Bank of Boston Kiberdrošības analītiķis Algas

Vidējā Kiberdrošības analītiķis kopējā atlīdzība Federal Reserve Bank of Boston svārstās no $115K līdz $161K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Federal Reserve Bank of Boston kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$124K - $144K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$115K$124K$144K$161K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Federal Reserve Bank of Boston?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Federal Reserve Bank of Boston, ir gada kopējā atlīdzība $160,650. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Federal Reserve Bank of Boston Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $114,750.

