FDS Amplicare
FDS Amplicare Biznesa analītiķis Algas

Vidējā Biznesa analītiķis kopējā atlīdzība in Bangladesh FDS Amplicare svārstās no BDT 305K līdz BDT 426K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu FDS Amplicare kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$2.7K - $3.3K
Bangladesh
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$2.5K$2.7K$3.3K$3.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai FDS Amplicare in Bangladesh, ir gada kopējā atlīdzība BDT 426,053. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots FDS Amplicare Biznesa analītiķis pozīcijai in Bangladesh, ir BDT 304,848.

