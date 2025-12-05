Uzņēmumu katalogs
FD Technologies
FD Technologies Biznesa analītiķis Algas

Mediānā Biznesa analītiķis atlīdzības in United Kingdom pakete FD Technologies kopā ir £72.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu FD Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Mediānais pakete
company icon
FD Technologies
Business Analyst
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
$97.7K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$97.7K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā FD Technologies?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai FD Technologies in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £82,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots FD Technologies Biznesa analītiķis pozīcijai in United Kingdom, ir £72,603.

Citi resursi

