Fazz
Fazz Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Vidējā Programmatūras inženierijas menedžeris kopējā atlīdzība in Taiwan Fazz svārstās no NT$2.7M līdz NT$3.84M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Fazz kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$100K - $114K
Taiwan
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$88.3K$100K$114K$125K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Fazz?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Fazz in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$3,842,784. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fazz Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Taiwan, ir NT$2,702,975.

Citi resursi

