Uzņēmumu katalogs
Farmers Business Network
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Farmers Business Network Algas

Farmers Business Network algas svārstās no $171,638 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $480,390 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Farmers Business Network. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $180K
Datu zinātnieks
$205K
Cilvēkresursi
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Produkta vadītājs
$199K
Programmu vadītājs
$281K
Personāla atlases speciālists
$172K
Tehnisko programmu vadītājs
$480K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Farmers Business Network uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Farmers Business Network, ir Tehnisko programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $480,390. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Farmers Business Network, ir $198,739.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Farmers Business Network

Saistītie uzņēmumi

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi