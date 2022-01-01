Uzņēmumu katalogs
Farfetch
Farfetch Algas

Farfetch algas svārstās no $22,689 kopējā atlīdzībā gadā Reklāmas tekstu autors zemākajā līmenī līdz $198,900 Datu zinātnieks augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Datu inženieris

Produkta vadītājs
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Datu analītiķis
Median $37.7K

Mārketings
Median $105K
Projektu vadītājs
Median $39.9K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $69.8K
Biznesa analītiķis
$111K
Reklāmas tekstu autors
$22.7K
Klientu apkalpošana
$75.4K
Datu zinātnes vadītājs
$77.9K
Datu zinātnieks
$199K
Finanšu analītiķis
$54.2K
Cilvēkresursi
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Personāla atlases speciālists
$85.4K
Risinājumu arhitekts
$79.4K
UX pētnieks
$47.9K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Farfetch uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Farfetch, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $198,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Farfetch, ir $54,174.

