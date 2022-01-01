Uzņēmumu katalogs
Fanatics
Fanatics Algas

Fanatics algas svārstās no $7,881 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $305,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Fanatics. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/18/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $210K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Štāba vadītājs
Median $65K
Datu zinātnieks
Median $238K
Mārketings
Median $120K
Datu analītiķis
Median $131K
Administratīvais asistents
$103K
Biznesa analītiķis
$7.9K
Datu zinātnes vadītājs
$164K
Cilvēkresursi
$163K
Produkta dizainers
$151K
Personāla atlases speciālists
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Tehnisko programmu vadītājs
$238K
UX pētnieks
$125K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Fanatics uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Fanatics, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $305,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Fanatics, ir $156,975.

