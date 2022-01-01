Uzņēmumu katalogs
FabFitFun
FabFitFun Algas

FabFitFun algas svārstās no $100,500 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $136,680 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem FabFitFun. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $117K
Datu analītiķis
$110K
Datu zinātnieks
$137K

Produkta dizainers
$101K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots FabFitFun, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $136,680. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots FabFitFun, ir $113,273.

