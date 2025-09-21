Uzņēmumu katalogs
Mediānā Mārketings atlīdzības in United States pakete F5 Networks kopā ir $213K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu F5 Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025

Mediānais pakete
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Kopā gadā
$213K
Līmenis
L4
Pamatalga
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonuss
$17.5K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā F5 Networks?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

F5 Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai F5 Networks in United States, ir gada kopējā atlīdzība $246,867. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots F5 Networks Mārketings pozīcijai in United States, ir $193,200.

