F5 Networks
F5 Networks Cilvēkresursi Algas

Mediānā Cilvēkresursi atlīdzības in United States pakete F5 Networks kopā ir $195K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu F5 Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025

Mediānais pakete
company icon
F5 Networks
Human Resources
Seattle, WA
Kopā gadā
$195K
Līmenis
-
Pamatalga
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā F5 Networks?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

F5 Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

F5 Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Cilvēkresursi at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $260,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Cilvēkresursi role in United States is $196,000.

Citi resursi