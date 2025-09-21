Uzņēmumu katalogs
F5 Networks
F5 Networks Biznesa operācijas Algas

Vidējā Biznesa operācijas kopējā atlīdzība F5 Networks svārstās no $297K līdz $421K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu F5 Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$337K - $399K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$297K$337K$399K$421K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

F5 Networks uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operācijas pozīcijai F5 Networks, ir gada kopējā atlīdzība $421,475. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots F5 Networks Biznesa operācijas pozīcijai, ir $296,865.

