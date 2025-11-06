Uzņēmumu katalogs
F-Secure Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete F-Secure kopā ir ₹3.85M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu F-Secure kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹3.85M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai F-Secure in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,989,230. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots F-Secure Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹3,849,054.

