ExxonMobil
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
  • Algas
  • Mehānikas inženieris

  • Visas Mehānikas inženieris algas

ExxonMobil Mehānikas inženieris Algas

Mehānikas inženieris atlīdzība in United States ExxonMobil svārstās no $115K year CL22 līmenim līdz $247K year CL27 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $127K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ExxonMobil kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ExxonMobil?

BUJ

The highest paying salary package reported for a Mehānikas inženieris at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $247,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Mehānikas inženieris role in United States is $127,000.

