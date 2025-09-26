Uzņēmumu katalogs
Mediānā Būvinženieris atlīdzības in United States pakete ExxonMobil kopā ir $231K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ExxonMobil kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Kopā gadā
$231K
Līmenis
CL26
Pamatalga
$231K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
14 Gadi
Darba pieredze
14 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ExxonMobil?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
