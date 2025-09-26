Ķīmijas inženieris atlīdzība in United States ExxonMobil svārstās no $104K year CL22 līmenim līdz $187K year CL26 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $121K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ExxonMobil kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
