  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Bengaluru

Exotel Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Exotel kopā ir ₹1.26M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Exotel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.26M
Līmenis
L1
Pamatalga
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Exotel?

₹13.94M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.61M+ (dažreiz ₹26.14M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Exotel in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,870,459. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Exotel Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹1,655,717.

