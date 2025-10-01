Uzņēmumu katalogs
exadel
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Uzbekistan

exadel Programmatūras inženieris Algas Uzbekistan

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Uzbekistan pakete exadel kopā ir UZS 646.29M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu exadel kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Kopā gadā
UZS 646.29M
Līmenis
Senior
Pamatalga
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonuss
UZS 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā exadel?

UZS 2B

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai exadel in Uzbekistan, ir gada kopējā atlīdzība UZS 751,500,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots exadel Programmatūras inženieris pozīcijai in Uzbekistan, ir UZS 646,290,000.

