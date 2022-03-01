Uzņēmumu Katalogs
Evonik
Evonik Algas

Evonik algu diapazons svārstās no $76,108 kopējā atalgojumā gadā Risinājumu arhitekts apakšējā galā līdz $159,120 Biznesa operāciju vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Evonik. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Biznesa operāciju vadītājs
$159K
Ķīmijas inženieris
$87.4K
Kontroles inženieris
$126K

Mārketings
$144K
Mehāniskais inženieris
$80.4K
Risinājumu arhitekts
$76.1K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Evonik is Biznesa operāciju vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Evonik is $106,651.

