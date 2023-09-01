Uzņēmumu katalogs
EssenceMediacom Algas

EssenceMediacom algas svārstās no $16,957 kopējā atlīdzībā gadā Projektu vadītājs zemākajā līmenī līdz $296,510 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem EssenceMediacom. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Mārketings
Median $130K
Biomedicīnas inženieris
$142K
Biznesa analītiķis
$114K

Datu zinātnes vadītājs
$133K
Mārketinga operācijas
$46.4K
Produkta vadītājs
$142K
Projektu vadītājs
$17K
Programmatūras inženieris
$50.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$171K
Risinājumu arhitekts
$297K
BUJ

The highest paying role reported at EssenceMediacom is Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $296,510. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EssenceMediacom is $131,300.

