Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in Russia pakete Esprow kopā ir RUB 733K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Esprow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Mediānais pakete
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Kopā gadā
RUB 733K
Līmenis
L3
Pamatalga
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Esprow in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 732,672. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Esprow Personāla atlases speciālists pozīcijai in Russia, ir RUB 732,672.

