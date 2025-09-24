Uzņēmumu katalogs
Ernst and Young
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Kopējie atlīdzības pakalpojumi

  • Visas Kopējie atlīdzības pakalpojumi algas

Ernst and Young Kopējie atlīdzības pakalpojumi Algas

Vidējā Kopējie atlīdzības pakalpojumi kopējā atlīdzība in India Ernst and Young svārstās no ₹887K līdz ₹1.24M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ernst and Young kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹961K - ₹1.16M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹887K₹961K₹1.16M₹1.24M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Kopējie atlīdzības pakalpojumi datis par Ernst and Young lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

₹13.98M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₹2.62M+ (dažreiz ₹26.21M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Ernst and Young uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Kopējie atlīdzības pakalpojumi piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Kopējie atlīdzības pakalpojumi by Ernst and Young in India is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹1,239,239. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ernst and Young vir die Kopējie atlīdzības pakalpojumi rol in India is ₹886,697.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Ernst and Young

Saistītie uzņēmumi

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi