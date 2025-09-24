Uzņēmumu katalogs
Ernst and Young
Vidējā Tehniskais rakstnieks kopējā atlīdzība in Singapore Ernst and Young svārstās no SGD 38.1K līdz SGD 52.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ernst and Young kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā kopējā kompensācija

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

SGD 210K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Ernst and Young uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehniskais rakstnieks pozīcijai Ernst and Young in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 52,094. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ernst and Young Tehniskais rakstnieks pozīcijai in Singapore, ir SGD 38,052.

Citi resursi