Ernst and Young Cybersecurity Analyst Algas

Cybersecurity Analyst atlīdzība Ernst and Young svārstās no $91.4K year Security Analyst līmenim līdz $142K year Staff Security Analyst 1 līmenim. Mediānā year atlīdzības pakete kopā ir $97.9K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ernst and Young kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Ernst and Young uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is $97,900.

Citi resursi