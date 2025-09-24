Cybersecurity Analyst atlīdzība Ernst and Young svārstās no $91.4K year Security Analyst līmenim līdz $142K year Staff Security Analyst 1 līmenim. Mediānā year atlīdzības pakete kopā ir $97.9K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ernst and Young kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Ernst and Young uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)