Vidējā Mehānikas inženieris kopējā atlīdzība in United Kingdom Ernst and Young svārstās no £94.5K līdz £134K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ernst and Young kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£107K - £127K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£94.5K£107K£127K£134K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Mehānikas inženieris datis par Ernst and Young lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Ernst and Young uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



