Ericsson
Ericsson Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Sweden Ericsson svārstās no SEK 426K year JS4 līmenim līdz SEK 945K year JS8 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Sweden pakete kopā ir SEK 690K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
JS4
(Iesācēju līmenis)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ericsson in Sweden, ir gada kopējā atlīdzība SEK 944,867. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ericsson Programmatūras inženieris pozīcijai in Sweden, ir SEK 690,490.

