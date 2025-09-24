Uzņēmumu katalogs
Ericsson
Ericsson Vadības konsultants Algas

Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in United States pakete Ericsson kopā ir $130K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Ericsson
Senior Strategy Consultant
Plano, TX
Kopā gadā
$130K
Līmenis
L3
Pamatalga
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Ericsson in United States, ir gada kopējā atlīdzība $198,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ericsson Vadības konsultants pozīcijai in United States, ir $130,000.

