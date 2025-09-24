Aparatūras inženieris atlīdzība in Sweden Ericsson svārstās no SEK 484K year JS5 līmenim līdz SEK 720K year JS7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Sweden pakete kopā ir SEK 618K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
