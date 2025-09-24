Uzņēmumu katalogs
Ericsson
Aparatūras inženieris atlīdzība in Sweden Ericsson svārstās no SEK 484K year JS5 līmenim līdz SEK 720K year JS7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Sweden pakete kopā ir SEK 618K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm.

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam SEK 293K+ (dažreiz SEK 2.93M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Iekļautie amati

ASIC Engineer

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Ericsson in Sweden, ir gada kopējā atlīdzība SEK 912,422. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ericsson Aparatūras inženieris pozīcijai in Sweden, ir SEK 618,023.

