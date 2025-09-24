Uzņēmumu katalogs
Ericsson
Ericsson Datu zinātnieks Algas

Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in India pakete Ericsson kopā ir ₹5.66M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ericsson kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹5.66M
Līmenis
JS6
Pamatalga
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹314K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ericsson?

₹13.98M

BUJ

Ericsson in IndiaDatu zinātnieks职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹7,762,301。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Ericsson in IndiaDatu zinātnieks职位的年度总薪酬中位数为₹5,476,621。

