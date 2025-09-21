Uzņēmumu katalogs
Equisoft
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Equisoft Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Equisoft kopā ir CA$97.7K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Equisoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/21/2025

Mediānais pakete
company icon
Equisoft
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Kopā gadā
CA$97.7K
Līmenis
Senior
Pamatalga
CA$93.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$4.7K
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Equisoft?

CA$226K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Equisoft in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$117,453. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Equisoft Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$97,659.

