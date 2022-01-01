Uzņēmumu katalogs
Equal Experts
Equal Experts Algas

Equal Experts algas svārstās no $42,771 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $299,495 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Equal Experts. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $42.8K

Backend programmatūras inženieris

Datu analītiķis
$61.2K
Vadības konsultants
$205K

Personāla atlases speciālists
$109K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$188K
Risinājumu arhitekts
$299K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Equal Experts, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $299,495. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Equal Experts, ir $148,650.

