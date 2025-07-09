Uzņēmumu katalogs
Epson
Epson Algas

Epson algas svārstās no $45,338 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $162,810 Projektu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Epson. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Biznesa operācijas
$84.6K
Biznesa analītiķis
$109K
Datu zinātnieks
$45.3K

Cilvēkresursi
$82.3K
Produkta vadītājs
$151K
Projektu vadītājs
$163K
Pārdošanas inženieris
$62.7K
Programmatūras inženieris
$48.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Epson, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $162,810. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Epson, ir $83,446.

