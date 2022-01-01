Uzņēmumu katalogs
Epic Games
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Epic Games Algas

Epic Games algas svārstās no $52,260 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $445,000 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Epic Games. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Videospēļu programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
L3 $184K
L5 $445K
Mārketings
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $400K
Projektu menedžeris
Median $205K
Risinājumu arhitekts
Median $238K
Grāmatvedis
$76.4K
Biznesa analītiķis
$191K
Datu zinātnes menedžeris
$288K
Datu zinātnieks
$161K
Finanšu analītiķis
$281K
Cilvēkresursi
$88K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$67.6K
Mārketinga operācijas
$147K
Produkta dizaineris
$68.6K
Produkta dizaina menedžeris
$193K
Programmu menedžeris
$151K
Personāla atlases speciālists
$77.4K
Pārdošana
$52.3K
Kiberdrošības analītiķis
$80.6K
Tehnisko programmu menedžeris
$166K
Uzticība un drošība
$137K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
Options

Epic Games uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Epic Games, ir Produkta menedžeris at the L5 level ar gada kopējo atlīdzību $445,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Epic Games, ir $166,165.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Epic Games

Saistītie uzņēmumi

  • Valve
  • Survios
  • Riot Games
  • Pocket Gems
  • Credit Karma
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.