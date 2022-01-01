Epic Games algas svārstās no $52,260 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $445,000 Produkta menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Epic Games. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
Epic Games uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.