Uzņēmumu katalogs
EPI-USE Labs
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

EPI-USE Labs Algas

EPI-USE Labs algas svārstās no $127,400 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $190,045 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem EPI-USE Labs. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
$127K
Risinājumu arhitekts
$190K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots EPI-USE Labs, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $190,045. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots EPI-USE Labs, ir $158,723.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta EPI-USE Labs

Saistītie uzņēmumi

  • Lyft
  • DoorDash
  • Roblox
  • Apple
  • Tesla
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.