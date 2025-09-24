Programmatūras inženieris atlīdzība in Romania Endava svārstās no RON 91.1K year Software Engineer līmenim līdz RON 356K year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Romania pakete kopā ir RON 114K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Endava kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
