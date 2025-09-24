Uzņēmumu katalogs
Endava
Endava Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Romania Endava svārstās no RON 91.1K year Software Engineer līmenim līdz RON 356K year Principal Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Romania pakete kopā ir RON 114K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Endava kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Endava?

Iekļautie amati

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

DevOps inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Endava in Romania, ir gada kopējā atlīdzība RON 356,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Endava Programmatūras inženieris pozīcijai in Romania, ir RON 113,819.

Citi resursi