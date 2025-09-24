Uzņēmumu katalogs
Emplifi Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Czech Republic pakete Emplifi kopā ir CZK 1.48M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Emplifi kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Kopā gadā
CZK 1.48M
Līmenis
-
Pamatalga
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonuss
CZK 140K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Emplifi?

CZK 3.49M

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Eksportēt datus

BUJ

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Emplifi

