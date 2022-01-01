Uzņēmumu katalogs
Emerson
Emerson Algas

Emerson algas svārstās no $3,633 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $180,000 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Emerson. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programmatūras inženieris
Median $105K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
Median $130K
Aparatūras inženieris
Median $95K

Mehānikas inženieris
Median $107K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $180K
Pārdošana
Median $83K
Grāmatvedis
$58.3K
Biznesa analītiķis
$5.1K
Biznesa attīstība
$112K
Vadības inženieris
$113K
Klientu apkalpošana
$17.9K
Datu zinātnes menedžeris
$47.9K
Datu zinātnieks
$8.3K
Elektroenerģētikas inženieris
$132K
Finanšu analītiķis
$34.6K
Cilvēkresursi
$3.6K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$20.1K
Mārketings
$125K
Programmu menedžeris
$171K
Projektu menedžeris
$113K
Kiberdrošības analītiķis
$30.9K
Risinājumu arhitekts
$104K
Tehnisko programmu menedžeris
$160K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Emerson, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $180,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Emerson, ir $104,475.

