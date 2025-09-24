Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Elsevier svārstās no $89.6K year Software Engineer 1 līmenim līdz $148K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $110K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Elsevier kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
