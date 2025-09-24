Uzņēmumu katalogs
Elsevier
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Elsevier Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Elsevier svārstās no $89.6K year Software Engineer 1 līmenim līdz $148K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $110K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Elsevier kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
(Iesācēju līmenis)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Elsevier?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Programmatūras inženieris di Elsevier in United States mencapai total kompensasi tahunan $175,700. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Elsevier untuk posisi Programmatūras inženieris in United States adalah $110,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Elsevier

Saistītie uzņēmumi

  • Avanade
  • InvestCloud
  • REI Systems
  • CoreLogic
  • Inmar
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi