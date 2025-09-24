Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in United States pakete Elsevier kopā ir $100K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Elsevier kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Mediānais pakete
company icon
Elsevier
Data Scientist
New York, NY
Kopā gadā
$100K
Līmenis
10
Pamatalga
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Elsevier?

$160K

BUJ

The highest paying salary package reported for a Datu zinātnieks at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $190,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Datu zinātnieks role in United States is $100,000.

