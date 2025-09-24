Uzņēmumu katalogs
Ellucian
Ellucian Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Mexico Ellucian kopā ir MX$352K year L1 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Mexico pakete kopā ir MX$356K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ellucian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/24/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
L1(Iesācēju līmenis)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.07M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Ellucian?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ellucian in Mexico, ir gada kopējā atlīdzība MXMX$25,560,620. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ellucian Programmatūras inženieris pozīcijai in Mexico, ir MXMX$6,832,568.

