Uzņēmumu katalogs
Ellucian
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Ellucian Algas

Ellucian algas svārstās no $35,930 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $151,443 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ellucian. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/4/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $100K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $98K
Biznesa analītiķis
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Projektu vadītājs
$104K
Pārdošana
$151K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$41.1K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ellucian, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $151,443. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ellucian, ir $99,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Ellucian

Saistītie uzņēmumi

  • Planview
  • Maxim Integrated
  • BenchPrep
  • Civitas Learning
  • Bain
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi