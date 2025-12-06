Uzņēmumu katalogs
Elevate K-12
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Biznesa analītiķis

  • Visas Biznesa analītiķis algas

Elevate K-12 Biznesa analītiķis Algas

Vidējā Biznesa analītiķis kopējā atlīdzība in India Elevate K-12 svārstās no ₹1.96M līdz ₹2.74M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Elevate K-12 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$24.2K - $29.3K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Biznesa analītiķis datis par Elevate K-12 lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Elevate K-12?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Elevate K-12 in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹2,738,952. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Elevate K-12 Biznesa analītiķis pozīcijai in India, ir ₹1,959,768.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Elevate K-12

Saistītie uzņēmumi

  • Microsoft
  • Airbnb
  • Tesla
  • Dropbox
  • Facebook
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/elevate-k-12/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.