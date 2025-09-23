Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Germany pakete EGYM kopā ir €77K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu EGYM kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
EGYM
Head of Software Engineering
Munich, BY, Germany
Kopā gadā
€77K
Līmenis
-
Pamatalga
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
9 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā EGYM?

€142K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai EGYM in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €84,981. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots EGYM Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Germany, ir €73,455.

