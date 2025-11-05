Uzņēmumu katalogs
Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in Greater Paris Area pakete EDF FR kopā ir €42.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu EDF FR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Kopā gadā
€42.6K
Līmenis
L3
Pamatalga
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€5.5K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai EDF FR in Greater Paris Area, ir gada kopējā atlīdzība €43,378. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots EDF FR Mehānikas inženieris pozīcijai in Greater Paris Area, ir €42,550.

